У пресслужбі комунального підприємства підкреслили, що ціни на водопостачання та водовідведення встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Збільшення ж тарифів пов'язане зі зростанням цін на електроенергію, реагенти та інші витрати водоканалу.
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Як формуються тарифи на водопостачання та водовідведення
- Як пояснили у Київводоканалі, щороку вони формують розрахунки тарифів та подать їх на розгляд до НКРЕКП.
- Потім, як потребує процедура, обов'язково проводять відкриті обговорення, в яких беруть участь представники місцевої влади.
- Після того, як від усіх зацікавлених осіб прийняли зауваження та пропозиції, національна комісія ухвалює рішення про зміну тарифів.
Застосувати нові тарифи у Київводоканалі змогли завдяки нещодавно прийнятому Верховною Радою закону 1060, який змінив порядок врегулювання тарифів на послуги ЖКГ.
Хочемо підкреслити, що Київводоканал одним з останніх у країні застосував новий тариф на централізоване водопостачання, і наш тариф залишається одним з найнижчих у порівнянні з іншими водоканалами,
– зазначили у підприємстві.
З чого складається тариф на воду / ілюстрація Київводоканалу