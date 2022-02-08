У Кличка створили потужний ролик із закликом приєднуватись до територіальної оборони

У команді мера Києва Віталія Кличка зняли мотиваційне відео з закликом приєднатися до оборони Києва у випадку можливої агресії з боку Росії. Ролик опублікували вдень 8 лютого у телеграмі очільника столиці.

На записі можна побачити, як кияни складають військову присягу на вірність українському народові, а також розповідають про те, чому підписали контракт з ЗСУ та стали резервістами тероборони. Взяти до рук зброю у час "Ч" готові і жінки.

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Кияни, які вже записалися до загонів територіальної оборони, поділилися своєю мотивацією, аби встати на захист столиці.

Часу готуватись може не бути

Бійці батальйонів, які знялися у ролику, зазначили, що у звичайному житті працюють на цілком мирних посадах.

До територіальної оборони долучилися програмісти та лікарі, матері та батьки, представники молоді та люди середнього віку, які хочуть вберегти Київ від загарбників.

Для когось головною мотивацією захистити столицю є захист своїх дітей або мирного життя мільйонів українців. Інші ж пішли до територіальної оборони, оскільки не бачать іншого способу підготуватися до участі у війні, оскільки при нападі "може не бути часу на підготовку".

Дивіться відео Віталія Кличка з закликом вступати до територіальної оборони столиці:

Як долучитися до територіальної оборони Києва

Кожен, хто хоче стати резервістом, може звернутися на гарячу лінію Територіального резерву Києва за номером: 063 651 44 46. Після опитування майбутніх захисників столиці направлятимуть на співбесіду до командирів батальйонів. Після неї кандидати проходитимуть військово-лікарську комісію.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Для підписання контракту претенденти мають подати до підрозділу територіальної бригади відповідну заяву, копії всіх сторінок паспорта, копії свідоцтва про шлюб та народження дітей, характеристику з місця роботи або навчання, копії документів про середню та вищу освіту, кольорову фотокартку розміром 9х12 сантиметрів, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, довідку військово-лікарської комісії щодо придатності за станом здоров’я до проходження служби у територіальному резерві за обраною спеціальністю, а також довідку про несудимість.