Кличко не розуміє, коли у Києві добудують станції метро на Виноградар

Наприкінці 2021 року доля будівництва нових станцій метро "Проспект Правди" та "Мостицька" залишається незрозумілою. Підрядник хоче через суд перенести терміни здачі об'єкту, а темпи робіт суттєво впали.

Про це розповів мер столиці Віталій Кличко під час підбиття підсумків роботи влади міста за 2021 рік. За словами очільника Києва, влада робитиме все можливе, аби добудувати нові станції метро на Виноградар.

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При цьому голова КМДА каже, що затримка сталася лише через пандемію COVID-19.

Терміни здачі хочуть відкласти на 2 роки

Кличко уточнив, що Київметробуд звернулася до суду з проханням змінити терміни введення станцій в експлуатацію до кінця травня 2023 року.

Позиція міста – не погодитися з цією ситуацією, однак судові розгляди поки що ні до чого не призвели.

З бюджета столиці при цьому профінансували роботи на цілих 4 мільярди гривень, однак підрядники їх у повному обсязі не виконали.



Судові розгляди продовжуються. Але місто робить все можливо, щоб добудувати станції метро на Виноградар максимально швидко. Ми справно фінансуємо будівництво цих об'єктів. Зазначу, що будівництво вже профінансоване нами на 4 мільярди гривень,

– підкреслив Кличко.

Скільки грошей виділять на будівництво метро у 2022 році

За словами мера, додаткові кошти представники "Київметробуду" отримають лише після виконання тих робіт, за які їм вже сплатили. На добудову станцій представники влади столиці запланували виділити 841 мільйон гривень.

Загалом Кличко каже, що наразі готовий лише один тунель від "Мостицької" до "Сирця". Підготовка до будівництва другого тунелю лише триває. Його прокладатиме німецький прохідницький щит "Галина".