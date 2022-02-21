Кличко пообіцяв підтримати сім'ю розвідника Сидорова, якого вбили окупанти

Мер Києва Віталій Кличко висловив співчуття сім'ї та друзям капітана Антона Сидорова. Він запевнив, що місто зробить все, щоб підтримати доньок та вдову.

Про це очільник столиці повідомив 20 лютого. Він зазначив, що без батька залишилися троє дітей, а наймолодшій доньці немає і року.

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Захищав Україну з початку війни

Мер наголосив, що Антон Сидоров із перших днів російської агресії захищав Україну. Він був помічником начальника штабу-начальником розвідки 30 окремої механізованої бригади.

"Антон Сидоров запам'ятався побратимам гідним, відданим та професійним військовослужбовцем. Справжнім захисником України. Світла пам'ять Герою!", – написав Кличко.

Що відомо про вбивство Антона Сидорова

Українського розвідника Сидорова вбили російські окупанти 19 лютого. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський на Мюнхенській безпековій конференції.

Воїн загинув приблизно о 7:00 через обстріл з артилерійської зброї, яка заборонена мінськими угодами.

Росія відкрила вогонь біля селища Миронівське. Сидоров отримав осколкове поранення в голову. Воно було несумісне з життям.

Текст публікації телеграм-каналу Віталія Кличка

Раніше активіст Сергій Стерненко повідомив реквізити, за якими можна допомогти вдові Наталії Сидоровій (4149499389300664, 4441114456926607).

35-ти річний Антон Сидоров із перших днів російської агресії захищав територіальну цілісність та незалежність України на сході нашої держави. Був помічником начальника штабу-начальником розвідки 3 мб 30 омбр. Він загинув учора під час обстрілу незаконними збройними формуваннями та російсько-окупаційними військами на Донбасі.

Місто зробить все, щоб підтримати доньок та вдову полеглого Героя.