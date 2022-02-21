Кличко пообещал поддержать семью разведчика Сидорова, которого убили оккупанты

Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования семье и друзьям капитана Антона Сидорова. Он заверил, что город сделает все, чтобы поддержать дочерей и вдову.

Об этом глава столицы сообщил 20 февраля. Он отметил, что без отца остались трое детей, а самой младшей дочери нет и года.

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Защищал Украину с начала войны

Мэр подчеркнул, что Антон Сидоров с первых дней российской агрессии защищал Украину. Он являлся помощником начальника штаба – начальником разведки 30 отдельной механизированной бригады.

"Антон Сидоров запомнился собратьям достойным, преданным и профессиональным военнослужащим. Настоящим защитником Украины. Светлая память Герою!", – написал Кличко.

Что известно об убийстве Антона Сидорова

Украинского разведчика Сидорова убили российские оккупанты 19 февраля. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.

Воин погиб примерно в 7:00 из-за обстрела из артиллерийского оружия, которое запрещено минскими соглашениями.

Россия открыла огонь возле поселка Мироновское. Сидоров получил осколочное ранение в голову. Оно было несовместимым с жизнью.

Текст публикации телеграм-канала Виталия Кличко

Ранее активист Сергей Стерненко сообщил реквизиты, по которым можно помочь вдове Натальи Сидоровой (4149499389300664, 4441114456926607).

35-летний Антон Сидоров с первых дней российской агрессии защищал территориальную целостность и независимость Украины на востоке нашего государства. Являлся помощником начальника штаба – начальником разведки 3 мб 30 омбр. Он погиб вчера при обстреле незаконными вооруженными формированиями и российско-оккупационными войсками на Донбассе.

Город сделает все, чтобы поддержать дочерей и вдову павшего Героя.