Кличко пообещал поддержать семью разведчика Сидорова, которого убили оккупанты
Источник:телеграм-канал Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко выразил соболезнования семье и друзьям капитана Антона Сидорова. Он заверил, что город сделает все, чтобы поддержать дочерей и вдову.
Об этом глава столицы сообщил 20 февраля. Он отметил, что без отца остались трое детей, а самой младшей дочери нет и года.
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Защищал Украину с начала войны
Мэр подчеркнул, что Антон Сидоров с первых дней российской агрессии защищал Украину. Он являлся помощником начальника штаба – начальником разведки 30 отдельной механизированной бригады.
"Антон Сидоров запомнился собратьям достойным, преданным и профессиональным военнослужащим. Настоящим защитником Украины. Светлая память Герою!", – написал Кличко.Обратите внимание! Ранее активист Сергей Стерненко сообщил реквизиты, по которым можно помочь вдове Натальи Сидоровой (4149499389300664, 4441114456926607).
Что известно об убийстве Антона Сидорова
- Украинского разведчика Сидорова убили российские оккупанты 19 февраля. Об этом сказал Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности.
- Воин погиб примерно в 7:00 из-за обстрела из артиллерийского оружия, которое запрещено минскими соглашениями.
- Россия открыла огонь возле поселка Мироновское. Сидоров получил осколочное ранение в голову. Оно было несовместимым с жизнью.
Текст публикации телеграм-канала Виталия Кличко
35-летний Антон Сидоров с первых дней российской агрессии защищал территориальную целостность и независимость Украины на востоке нашего государства. Являлся помощником начальника штаба – начальником разведки 3 мб 30 омбр. Он погиб вчера при обстреле незаконными вооруженными формированиями и российско-оккупационными войсками на Донбассе.
Город сделает все, чтобы поддержать дочерей и вдову павшего Героя.