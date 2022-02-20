Все годы войны именно эта песня разрывала сердца украинцев. Погибший Антон Сидоров сам ее написал.
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Песню исполнял с побратимом
Несколько лет назад погибший герой исполнил песню "Спите, братья мои" вместе со своим собратом разведчиком Денисом Парижем. Мелодия посвящена погибшим героям. Теперь же сам Антон Сидоров отдал свою жизнь за Украину.
Песня в исполнении героя: смотрите видео
У киевлянина Антона Сидорова осталось три маленьких дочери. Им по 10, 6 и 1 год.
На Донбассе гибнут военные
- Защитник погиб 19 февраля около 7:00 в результате обстрела из артиллерийского оружия, что запрещено Минскими соглашениями. Оккупанты открыли огонь возле поселка Мироновское. Антон Сидоров получил осколочное ранение в голову, несовместимое с жизнью.
- Кроме него, погиб еще один из них – это Денис Кононенко из Винницкой области. Ему было всего 34 года.
- Оккупанты продолжают неслыханно срывать "тишину". Кроме 2 погибших, за 19 февраля есть также 4 раненых.