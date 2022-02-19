Кононенко был родом из Тульчина. Имя погибшего обнародовал глава Винницкой ОГА Сергей Борзов.

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Что известно о погибшем

Военный был водителем мотопехотной роты. Получил ранение в 12:40 во время минометного обстрела боевиков. Спасти его уже не смогли.

"Похоронку" получили родители защитника. Также у него остался сын.

Другой погибший

Кроме Кононенко, оккупанты 19 февраля также убили украинского разведчика Антона Сидорова. Он был капитаном 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского.

Сидоров получил осколочное ранение возле Мироновского. У мужчины тоже остались дети: трое дочерей, самой маленькой из которых всего год.

24 канал приносит искренние соболезнования родным и близким погибших.

На Донбассе – серьезное обострение

В течении последних несколько суток российские наемники прибегали к неслыханным нарушениям на передовой.

Только 17 февраля боевики открывали огонь 60 раз, а 18 февраля – 66, с начала суток 19 февраля уже зафиксировали 101 нарушение. Оккупанты постоянно используют запрещенное "Минском" оружие.

Более того, на оккупированных территориях распространяют фейки, мол, Украина планирует наступление. Поэтому людей вывозят в Россию. Правда, украинские власти констатируют: Киев никакого наступления не планирует, а боевики совершают провокации и могут готовить теракты.

Важно – Еще есть время унять Москву: никто не хочет стрелять из оружия, Предательства и победы:

Текст поста Сергея Борзова:

Погиб винничанин...

Сегодня во время обстрелов в зоне проведения Операции Объединенных сил потеря – медики не смогли спасти солдата Дениса Кононенко…

В 12:40 во время минометного обстрела ранения получил водитель мотопехотной роты. Ранения оказались несовместимыми с жизнью.

Денису было всего 34... В Тульчине "похоронку" получили родители военнослужащего... У него остался сын...

Соболезнования родным и близким защитника Украины.