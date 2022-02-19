Ситуация существенно осложнилась. Об этом сообщил командующий Операции Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк.

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Военный сравнил, что в течение месяца в основном было до 5 нарушений режима тишины за сутки, а за последние 3 суток – от 60.

По состоянию на 20:00, согласно данным ООС, зафиксировали 101 нарушение, 88 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Двое военных погибли, а еще 4 – получили ранения.

Стреляют из жилых массивов

Павлюк подчеркнул, что боевики стреляют из населенных пунктов.

Артиллерия противника ведет огонь, прикрываясь гражданским населением. Мы принципиально не ведем огонь по людям, местному населению,

– заметил Павлюк.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил, что артиллерию намеренно разместили в населенных пунктах, создав угрозу для мирных жителей.

Оккупанты могут готовить теракты

По информации Залужного, на оккупированных территориях российские спецслужбы готовят теракты, жертвами которых могут стать мирные люди.

Боевики собираются использовать это как повод для обвинения Украины и введения так называемых "миротворцев". В планах противника – минирование мостов и путей, по которым оккупационная администрация вывозит людей в Россию, машин, жилых домов и общественных объектов. Под особой опасностью находятся автобусы и поезда с детьми-сиротами и пожилыми людьми.

"В очередной раз подчеркиваем, что Украина не планирует никаких наступательных действий на Донбассе. За последние дни обострения со стороны противника не было ни одной жертвы ни среди мирного населения, ни среди военных наемников", – добавил Залужный.

Он подытожил, что намерения агрессора обнародуют, чтобы сломать эти сценарии.

Обратите внимание! Россияне активно распространяют фейки об "обстрелах" Ростовской области со стороны Украины. Говорят якобы там нашли украинские "Грады". Однако в МИД и ООС уже опровергли эту информацию, отметив, что Украина не стреляет.

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