Ситуація суттєво ускладнилась. Про це повідомив командувач операції Об'єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк.

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Військовий порівняв, що протягом місяця переважно було до 5 порушень режиму тиші за добу, а за останні 3 доби – від 60.

Станом на 20:00, відповідно до даних ООС, зафіксували 101 порушення, 88 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Двоє військових загинули, а ще 4 – зазнали поранення.

Стріляють з житлових масивів

Павлюк наголосив, що бойовики стріляють з населених пунктів.

Артилерія супротивника веде вогонь, прикриваючись цивільним населенням. Ми принципово не ведемо вогонь по людях, місцевому населенню,

– зауважив Павлюк.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтвердив, що артилерію навмисно розмістили в населених пунктах, створивши загрозу для мирних жителів.

Окупанти можуть готувати теракти

За інформацією Залужного, на окупованих територіях російські спецслужби готують теракти, жертвами яких можуть стати мирні люди.

Бойовики збираються використати це як привід для звинувачення України і введення так званих "миротворців". У планах противника – мінування мостів та шляхів, якими окупаційна адміністрація вивозить людей в Росію, машин, житлових будинків та громадських об’єктів. Під особливою небезпекою перебувають автобуси та потяги з дітьми-сиротами та літніми людьми.

"Вкотре наголошуємо, що Україна не планує жодних наступальних дій на Донбасі. За останні дні загострення з боку противника не було жодної жертви ні з серед мирного населення, ні серед військових найманців", – додав Залужний.

Він підсумував, що наміри агресора оприлюднюють, аби зламати ці сценарії.

Зверніть увагу! Росіяни активно поширюють фейки про "обстріли" Ростовської області з боку України. Кажуть, мовляв, там знайшли українські "Гради". Однак в МЗС та ООС вже спростували цю інформацію, наголосивши, що Україна не стріляє.

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