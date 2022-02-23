Кличко розповів, як Київ житиме в умовах надзвичайного стану

Мер столиці Віталій Кличко 23 лютого звернувся до киян. Це сталося через ухвалу Ради національної безпеки та оборони ввести в Україні надзвичайний стан.

Мер пояснив, що парламент може ухвалити рішення про надзвичайний стан протягом найближчих 48 годин. Це означає, що на територіях областей почнуть діяти оперативні штаби під головуванням керівників адміністрацій.

До теми У разі необхідності миттєво ухвалимо воєнний стан, – Данілов

Заборони та омеження

За словами мера, встановлять посилений контроль за виїздом і в'їздом до міста. Є ймовірність, що обмежуватимуть рух транспортних засобів. Крім цього, їх можуть оглядати.

Встановлюється заборона масових заходів. Заборонять проводити мітинги,

– сказав Кличко.

Він додав, що комендантську годину запроваджувати не планують до ухвалення окремого рішення.

Навчання тероборони

Віталій Кличко сказав, що перебуває на постійному зв'язку з керівниками управління регіональних сил тероборони Збройних сил України та командувачем сил тероборони. Він запевнив, що всі потреби тероборони вирішуватимуть в оперативному режимі.

"Найближчим часом проведуть навчальні збори резервістів. Ці навчання триватимуть 30 днів", – заявив мер.

Коли ухвалять рішення

За словами Кличка, усі необхідні рішення щодо надзвичайного стану ухвалить оперативний штаб Києва. Він збереться 23 лютого після авідповідного рішення Верхловної Ради. Всю інформацію оперативно публікуватимуть на офіційних ресурсах міської влади. Він поприсив киян не панікувати.

Термінове звернення Віталія Кличка: дивіться відео