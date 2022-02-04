Подільський міст та інші локації: в кліпі іспанської співачки показали Київ
4 лютого 2022 , 16:10Читать новость на русском
Джерело:Rosalía
Іспанська співачка Rosalía випустила 4 лютого кліп на пісню Saoko. Карди для нього фільмували у столиці України.
У кліпі можна помітити кадри з Подільсько-Воскресенського моста. Крім цього, видно околиці житлового масиву Видубичі.
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Київ у кліпі іспанської співачки / Скриншот з відео Rosalía
Що ще відомо про кліп
За 8 годин кліп зібрав майже пів мільйона переглядів. Створювала його влітку 2021 року київська компанія Family Production.Довідково. Rosalía – 29-річна іспанська співачка. Вона здобула премію Grammy, 8 премій Latin Grammy та низку інших нагород.
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Київський кліп Еда Ширана
Британський співак Ед Ширан у 2021 році фільмував Київ для свого нового кліпу. Мовиться про локації поблизу корпусу механіко-математичного факультету КНУ, що біля Виставкового центру.