В клипе можно увидеть кадры с Подольско-Воскресенского моста. Кроме этого, видны окрестности жилого массива Выдубичи.

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Киев в клипе испанской певицы / Скриншот с видео Rosalía

Что еще известно о клипе

За 8 часов клип собрал около полумиллиона просмотров. Создавала его летом 2021 года киевская компания Family Production.

Справка. Rosalía – 29-летняя испанская певица. Она получила премию Grammy, 8 премий Latin Grammy и ряд других наград.

Клип певицы Rosalía с кадрами украинской столицы: смотрите видео

Киевский клип Эда Ширана

Британский певец Эд Ширан в 2021 году снимал Киев для своего нового клипа. Речь идет о локациях вблизи корпуса механико-математического факультета КНУ возле Выставочного центра.