У КМДА назвали маршрутки, їздити у яких небезпечно

Інспектори комунальної служби перевезень провели 8 лютого черговий рейд з перевірки столичних маршруток. Завітали комунальники до транспортних засобів приватного перевізника "Авен-Єзер".

За словами заступника мера Києва Костянтина Усова, перевірки показали, що поїздки у маршрутках є небезпечними для пасажирів. Крім того, посадовець підкреслив, що раніше рейди були заблоковані так званою маршруточною мафію через суди.

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Інспектори перевірили автобуси, що виходять на маршрути №№ 578, 535, 240, 241 та 233.

Які порушення знайшли у київських маршрутках



Інспектори служби перевезень вимушені працювати в бронежилетах / Фото Костянтина Усова

Усов підкреслив, що перевізник випускає на дороги автобуси з набагато гіршими характеристиками, ніж ті, які подавали під час конкурсу. Це порушення знайшли на 535 та 233 маршрутках.

Замість 8 автівок маршрутом 578 курсує лише 5. При цьому більшість машин їздить без задніх трафаретів, а одна – взагалі без документів.

Водії 240, 241 та 233 маршруток взагалі їздять без документів, які підтверджують хоча б якийсь техогляд перед рейсами. Крім того, маршрутники не проходять медичний огляд.



Салон однієї з київських маршруток / Фото Костянтина Усова



Це означає пряму загрозу здоров’ю та життю киян. Завтра продовжимо. Чекайте наступну порцію звітів, за що гризеться картель ненажерливих ділків,

– підсумував Усов.

Влада Києва бореться з небезпечними маршрутками

Оскільки технічний стан маршрутних таксі у Києві є просто жахливим, у 2021 році в КМДА прийняли нові правила перевезень пасажирів. Згідно з ними, приватні компанії мають забезпечити виїзд справного транспорту, належний вигляд водіїв та заборонити їм слухати музику під час роботи. Крім того, у салонах автобусів має бути тепло взимку та прохолодно влітку.

Втім, деякі компанії фактично відмовилися приймати нові правила гри, намагалися зірвати роботу конкурсної комісії, а також використовували тітушок для нападу на конкурентів. Крім того, влада столиці розірвала договори з 21 фірмою, які виграли конкурс завдяки підтасовуванню.