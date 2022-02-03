Про причетність активістів до численних заходів на підтримку так званої маршрутної мафії написав заступник мера Києва Костянтин Усов. Втім, за словами посадовця, перестрілку влаштували саме представники громадських організацій, які прийшли до обмінного пункту.

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Також Усов підкреслив, що стрілянина у центрі міста, яка сталася 2 лютого, була вже другою за останні тижні.

Вулиці Києва перетворюються у варіації Сомалі



Акція протесту біля будинку заступника мера / Фото Костянтина Усова

Заступник Кличка зазначив, що активісти, які прийшли боротися з обмінним пунктом, який фінансує російських терористів, влаштовували багато акцій у Києві:

намагалися зірвати конкурси на визначення перевізників;

влаштовували перфоманси під мерією;

привозили на Хрещатик баранів;

влаштовували фаєр-шоу біля будинку Усова.



Той самий активіст на Володимирській / Скриншот з відео

Окремо посадовець звернувся до поліції Києва, через бездіяльність якої й стався інцидент.



Вчергове можемо подякувати поліції за бездіяльність. Стрімке перетворення вулиць Столиці у варіації Сомалі – на марші,

– наголосив Усов.

Що відомо про стрілянину в центрі Києва