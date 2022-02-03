О причастности активистов к многочисленным мероприятиям в поддержку так называемой маршрутной мафии написал заместитель мэра Киева Константин Усов. Впрочем, по словам чиновника, перестрелку устроили именно представители общественных организаций, которые пришли к обменному пункту.

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Также Усов подчеркнул, что стрельба в центре города, которая произошла 2 февраля, была уже второй за последние недели.

Улицы Киева превращаются в вариации Сомали

тітушки на акції протесту проти Костянтина Усова
Акция протеста у дома заместителя мэра / Фото Константина Усова

Заместитель Кличко отметил, что активисты, пришедшие бороться с обменным пунктом, который финансирует российских террористов, устраивали много акций в Киеве:

  • пытались сорвать конкурсы на определение перевозчиков;
  • устраивали перфоманс под мэрией;
  • привозили на Крещатик баранов;
  • устраивали файер-шоу возле дома Усова.

активісти на місці стрілянини у центрі Києва
Тот самый активист на Владимирской / Скриншот с видео

Отдельно чиновник обратился к полиции Киева, из-за бездействия которой и произошел инцидент.

В очередной раз можем поблагодарить полицию за бездействие. Стремительное превращение улиц столицы в вариации Сомали – на марше,
– подчеркнул Усов.

Что известно о стрельбе в центре Киева

  • 2 февраля активисты пришли к обменному пункту, где якобы финансируют российских террористов.
  • На пути им стали вооруженные охранники, которые открыли стрельбу в помещении и возле него. Столкновения переместились во двор здания, где также раздавались выстрелы.
  • Во время драки охранники избили ветерана АТО Алексея Середюка. Его госпитализировали в больницу.
  • В одном из охранников, который угрожал активистам применением огнестрельного оружия, опознали боевика пророссийских бандформирований.