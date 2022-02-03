О причастности активистов к многочисленным мероприятиям в поддержку так называемой маршрутной мафии написал заместитель мэра Киева Константин Усов. Впрочем, по словам чиновника, перестрелку устроили именно представители общественных организаций, которые пришли к обменному пункту.

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Также Усов подчеркнул, что стрельба в центре города, которая произошла 2 февраля, была уже второй за последние недели.

Улицы Киева превращаются в вариации Сомали



Акция протеста у дома заместителя мэра / Фото Константина Усова

Заместитель Кличко отметил, что активисты, пришедшие бороться с обменным пунктом, который финансирует российских террористов, устраивали много акций в Киеве:

пытались сорвать конкурсы на определение перевозчиков;

устраивали перфоманс под мэрией;

привозили на Крещатик баранов;

устраивали файер-шоу возле дома Усова.



Тот самый активист на Владимирской / Скриншот с видео

Отдельно чиновник обратился к полиции Киева, из-за бездействия которой и произошел инцидент.

В очередной раз можем поблагодарить полицию за бездействие. Стремительное превращение улиц столицы в вариации Сомали – на марше,

– подчеркнул Усов.

Что известно о стрельбе в центре Киева