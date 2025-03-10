Соответствующее объявление разместили на сайте OLX. Владелец предлагает в аренду квартиру в ЖК "Спутник-Теремки". Детали об условиях аренды рассказывает 24 Канал.

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Под Киевом квартиру сдают всего за 2 тысячи

В поселке Гатное Фастовского района сдают в аренду квартиру всего за 2 тысячи гривен в месяц. Жилье имеет 2 комнаты. Расположено оно на четвертом этаже шестиэтажного дома. Общая площадь – 60 квадратных метров.

Особенностью квартиры является то, что внутри она пустая. Жилье после строителей, в нем нет ремонта.

На фото, которые владелец добавил к объявлению, заметно, что в квартире голые стены, однако есть электричество и подключен бойлер для нагрева воды. Из окна открывается вид на частный сектор.

Идеально подходит для строительных компаний, для проживания приезжих строителей,

– говорится в объявлении.

Владелец также отметил, что за "минимальных вложений можно оборудовать место". Возможны варианты совместного качественного ремонта для длительного проживания семьи.

Рядом с домом есть АТБ, а также одна остановка от станции метро "Теремки".

Как выглядит квартира за 2 тысячи гривен в месяц: Фото OLX

Какие цены на аренду квартир на Киевщине

По информации DIM.RIA, по состоянию на начало марта однокомнатную квартиру на Киевщине сдают в аренду в среднем за 12 178 гривен. В столице цена ощутимо выше и составляет 17 586 гривен.

Относительно городов-спутников Киева, то цены отличают в зависимости от близости к столице и наличия удобного транспортного сообщения. Дороже всего арендовать жилье в Вишневом.