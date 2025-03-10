Відповідне оголошення розмістили на сайті OLX. Власник пропонує в оренду квартиру у ЖК "Супутник-Теремки". Деталі про умови оренди розповідає 24 Канал.

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Під Києвом квартиру здають всього за 2 тисячі

У селищі Гатне Фастівського району квартиру здають в оренду всього за 2 тисячі гривень у місяць. Житло має 2 кімнати. Розташоване воно на четвертому поверсі шестиповерхового будинку. Загальна площа – 60 квадратних метрів.

Особливістю квартири є те, що всередині вона пуста. Житло після будівельників, у ньому немає ремонту.

На фото, які власник додав до оголошення, помітно, що у квартирі голі стіни, однак є електрика та підключений бойлер для нагрівання води. З вікна відкривається краєвид на приватний сектор.

Ідеально підходить для будівельних компаній, для проживання приїжджих будівельників,

– йдеться в оголошенні.

Власник також зазначив, що за "мінімальних вкладень можна обладнати місце". Можливі варіанти спільного якісного ремонту для тривалого проживання сім'ї.

Поряд з будинком є АТБ, а також одна зупинка від станції метро "Теремки".

Який вигляд має квартира за 2 тисячі гривень у місяць: Фото OLX

Які ціни на оренду квартир на Київщині

За інформацією DIM.RIA, станом на початок березня однокімнатну квартиру на Київщині здають в оренду в середньому за 12 178 гривень. У столиці ціна відчутно вища та становить 17 586 гривень.

Щодо міст-супутників Києва, то ціни відрізняють залежно від близькості до столиці та наявності зручного транспортного сполучення. Найдорожче орендувати житло у Вишневому.