В КГГА назвали маршрутки, ездить в которых опасно

Инспекторы коммунальной службы перевозок провели 8 февраля очередной рейд по проверке столичных маршруток. Посетили коммунальщики транспортных средств частного перевозчика "Авен-Езер".

По словам заместителя мэра Киева Константина Усова, проверки показали, что поездки в маршрутках опасны для пассажиров. Кроме того, чиновник подчеркнул, что ранее рейды были заблокированы так называемой маршруточной мафией через суды.

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Инспекторы проверили автобусы, которые выходят на маршруты № 578, 535, 240, 241 и 233.

Какие нарушения нашли в киевских маршрутках

Инспекторы службы перевозок вынуждены работать в бронежилетах / Фото Константина Усова

Усов подчеркнул, что перевозчик выпускает на дороги автобусы с гораздо худшими характеристиками, чем подавались во время конкурса. Это нарушение было выявлено на 535 и 233 маршрутках.

Вместо 8 автомобилей по маршруту 578 курсирует только 5. При этом большинство машин ездит без задних трафаретов, а одна – вообще без документов.

Водители 240, 241 и 233 маршруток вообще ездят без документов, подтверждающих хоть какой-то техосмотр перед рейсами. Кроме того, маршрутчики не проходят медицинское освидетельствование.



Салон одной из киевских маршруток / Фото Константина Усова

Это означает прямую угрозу здоровью и жизни киевлян. Завтра продолжим. Ждите следующую порцию отчетов, за что грызется картель прожорливых дельцов,

– подытожил Усов.

Власти Киева борются с опасными маршрутками

Поскольку техническое состояние маршрутных такси в Киеве просто ужасное, в 2021 году в КГГА приняли новые правила перевозок пассажиров. Согласно им, частные компании должны обеспечить выезд исправного транспорта, надлежащий вид водителей и запретить слушать музыку во время работы. Кроме того, в салонах автобусов должно быть тепло зимой и прохладно летом.

Впрочем, некоторые компании фактически отказались принимать новые правила игры, пытались сорвать работу конкурсной комиссии, а также использовали титушек для нападения на конкурентов. Кроме того, власти столицы расторгли договоры с 21 фирмой, которые выиграли конкурс благодаря подтасовке.