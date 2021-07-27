По словам заместителя председателя КГГА Константина Усова, городская администрация разработала кардинально измененный типовой договор с фирмами-перевозчиками. Чиновники собираются обязать выполнять новые правила не только победителей конкурса, но и компании, которые уже работают на рынке.

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При этом за нарушение условий договора в КГГА обещают более жестко наказывать перевозчиков, а также расторгать с ними договоры.

Как должны измениться киевские маршрутки

Водители должны быть одеты в типовую униформу. Каждый из них должен пройти инструктаж по посадке и высадке пассажиров с особыми физическими потребностями, а также курс домедицинской помощи.

Водители и кондукторы должны общаться с пассажирами на украинском языке.

Автобусы должны быть оборудованы минимум 5 кнопками остановки по требованию.

За кабиной водителя должен висеть плакат с информацией о перевозчике, личности водителя и номере его водительского удостоверения.

Кроме того, в салоне маршрутки должен быть не теплее +22 градусов и зимой не холоднее +15.

Под запрет попадает шумовое и визуальное загрязнение салона водителем. То есть он не должен украшать транспорт и слушать музыку.

За курение водителя в салоне в КГГА обещают расторгать договоры с компаниями-перевозчиками.