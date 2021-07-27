Инцидент произошел на улице Дегтяревской утром 27 июля. Вследствие наглого нарушения ПДД одним из водителей немножко сбился график движения трамваев.
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Чтобы не задеть машину, общественному транспорту пришлось останавливаться.
Проблема носит постоянный характер
- Чтобы устранить препятствие, пришлось изрядно поработать как пассажирам, так и водителю трамвая.
- Мужчины расшатывали легковушку и перемещали ее за пределы путей.
- За несколько минут им удалось оттянуть Daewoo, после чего трамвай тронулся с места.
Смотрите видео, как пассажир и водитель трамвая отталкивают легковушку с путей: