Инцидент произошел на улице Дегтяревской утром 27 июля. Вследствие наглого нарушения ПДД одним из водителей немножко сбился график движения трамваев.

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Чтобы не задеть машину, общественному транспорту пришлось останавливаться.

Проблема носит постоянный характер

  • Чтобы устранить препятствие, пришлось изрядно поработать как пассажирам, так и водителю трамвая.
  • Мужчины расшатывали легковушку и перемещали ее за пределы путей.
  • За несколько минут им удалось оттянуть Daewoo, после чего трамвай тронулся с места.

Смотрите видео, как пассажир и водитель трамвая отталкивают легковушку с путей: