Інцидент стався на вулиці Дегтярівській вранці 27 липня. Внаслідок нахабного порушення ПДР одним з водіїв трошки збився графік руху трамваїв.

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Щоб не зачепити автівку, громадському транспорту довелося зупинятися.

Проблема носить постійний характер

  • Аби усунути перешкоду, довелося добряче попрацювати як пасажирам, так і водієві трамваю.
  • Чоловіки розрозхитували легковик та переміщували його за межі колій.
  • За кілька хвилин їм вдалося відтягнути Daewoo, після чого трамвай рушив з місця.

Дивіться відео, як пасажир та водій трамваю відштовхують легковик з колій: