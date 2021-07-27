Інцидент стався на вулиці Дегтярівській вранці 27 липня. Внаслідок нахабного порушення ПДР одним з водіїв трошки збився графік руху трамваїв.
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Щоб не зачепити автівку, громадському транспорту довелося зупинятися.
Проблема носить постійний характер
- Аби усунути перешкоду, довелося добряче попрацювати як пасажирам, так і водієві трамваю.
- Чоловіки розрозхитували легковик та переміщували його за межі колій.
- За кілька хвилин їм вдалося відтягнути Daewoo, після чого трамвай рушив з місця.
Дивіться відео, як пасажир та водій трамваю відштовхують легковик з колій: