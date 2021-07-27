За словами киянина, інцидент стався на Костьольній вулиці 26 липня. Він не дивився на дорожні знаки, які забороняють паркування, а лише скористався інформацією з "Києва Цифрового".
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Машину чоловіка забрали на штрафмайданчик та подряпали під час евакуації. Тепер він намагається розібратися в ситуації та вимагає відшкодування коштів.
Інформацію в додатку не встигли оновити
В додатку "Київ Цифровий" Костьольна була відмічена зоною для паркування / Скриншот Петра Чуйка
- За словами Чуйка, у сервісі 1551 йому порадили звертатися до Київтранспарксервису. При цьому заступник Віталія Кличка Костянтин Усов лише підтвердив, що паркуватися на Костьольній не можна. Пояснити, чому в додатку це місце значилося, як зона для паркування, посадовець не зміг.
- Киянин написав заяву до інспекції з паркування та написав, що хоче відсудити гроші, які стягнули з нього за евакуацію.
- У коментарях до публікації працівник техпідтримки "Києва Цифрового" зазначив, що смуга на Костьольній перестала бути місцем для паркування з 26 липня. При цьому зміни у реєстри внести не встигли.
Попри те, що офіційно паркування на Костьольній вже немає, з чоловіка стягнули оплату / Скриншот Петра Чуйка
Наразі "Київ Цифровий" намагається домовитися з Київтранспарксервісом про вирішення проблеми.
Дивіться відео спілкування водія з інспектором, який евакуював машину за порушення правил паркування: