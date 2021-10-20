20 октября во время пресс-конференции Усов рассказал о деятельности злоумышленников. Чиновник отметил, что у города есть категорическое намерение защитить киевлян и кардинально изменить положение вещей в области пассажирских перевозок.

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Поэтому, по словам Усова, представители местной власти будут бороться с мафией.

Как перевозчики борются за рынок

13 октября трое злоумышленников заблокировали движение автобуса №178 Киевпастранса. Мужчины не давали возможности водителю выехать с остановки и выйти из кабины. Поехать по маршруту водитель смог лишь после того, как на место происшествия прибыла полиция.

Кроме того, якобы нанятые частными компаниями, которые не могут обеспечить киевлян нормальным транспортом, разбили окна нескольким маршруткам конкурентов.

19 октября десятки вооруженных титушек заблокировали автобусы компании" Транссити", которые временно ездят вместо устраненных маршруток нарушителей. Злоумышленники нанесли огнестрельные и ножевые ранения водителям.

Маршруточная мафия ведет войны в трех плоскостях: физического насилия, юридических диверсий и персональных информационных атак на менеджеров города. Они тратят на это много времени, сил и финансовых ресурсов,

– подчеркнул Усов.

Заместитель Кличко пообещал, что на каждую информационную атаку он будет отвечать ее заказчикам судебными исками.