20 октября во время пресс-конференции Усов рассказал о деятельности злоумышленников. Чиновник отметил, что у города есть категорическое намерение защитить киевлян и кардинально изменить положение вещей в области пассажирских перевозок.
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Поэтому, по словам Усова, представители местной власти будут бороться с мафией.
Как перевозчики борются за рынок
- 13 октября трое злоумышленников заблокировали движение автобуса №178 Киевпастранса. Мужчины не давали возможности водителю выехать с остановки и выйти из кабины. Поехать по маршруту водитель смог лишь после того, как на место происшествия прибыла полиция.
- Кроме того, якобы нанятые частными компаниями, которые не могут обеспечить киевлян нормальным транспортом, разбили окна нескольким маршруткам конкурентов.
- 19 октября десятки вооруженных титушек заблокировали автобусы компании" Транссити", которые временно ездят вместо устраненных маршруток нарушителей. Злоумышленники нанесли огнестрельные и ножевые ранения водителям.
Маршруточная мафия ведет войны в трех плоскостях: физического насилия, юридических диверсий и персональных информационных атак на менеджеров города. Они тратят на это много времени, сил и финансовых ресурсов,
– подчеркнул Усов.
Заместитель Кличко пообещал, что на каждую информационную атаку он будет отвечать ее заказчикам судебными исками.