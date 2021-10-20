20 жовтня під час пресконференції Усов розповів про діяльність зловмисників. Посадовець наголосив, що місто має категоричний намір захистити киян та кардинально змінити стан речей у галузі пасажирських перевезень.
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Тому, за словами Усова, представники місцевої влади боротимуться з мафією.
Як перевізники борються за ринок
- 13 жовтня троє зловмисників заблокували рух автобуса №178 Київпастрансу. Чоловіки не давали можливості водію виїхати з зупинки та вийти з кабіни. Поїхати за маршрутом водій зміг лише після того, як на місце події прибула поліція.
- Крім того, нібито найняті приватними компаніями, які не можуть забезпечити киян нормальним транспортом, розбили вікна кільком маршруткам конкурентів.
- 19 жовтня десятки озброєних тітушок заблокували автобуси компанії "Транссіті", які тимчасово їздять замість усунених маршруток порушників. Зловмисники нанесли вогнепальні й ножові поранення водіям.
Маршруточна мафія веде війни в трьох площинах: фізичного насильства, юридичних диверсій та персональних інформаційних атак на менеджерів міста. Вони витрачають на це багато часу, сил і фінансових ресурсів,
– підкреслив Усов.
Заступник Кличка пообіцяв, що на кожну інформаційну атаку він відповідатиме її замовникам судовими позовами.