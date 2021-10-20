Вчиняти розправу над водіями та співробітниками "Транссіті" нападникам допомагали невідомі озброєні особи у балаклавах. Вони задіяли балончики, ножі та пістолети.

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Людям погрожували вбивством

На місце розбірок особисто прибув на чорному Mersedes співвласник "Авен-Єзер" Сергій Пономаренко.

Він зайшов в автобус, де перебували співробітники "Транссіті", й почав зухвало їм погрожувати, викрикуючи: "Ми вас повбиваємо" "Я вас прикінчу", "Вам п..ц" тощо.

Слідом за ним приїхали кілька авто із молодиками спортивної статури, які нібито за наказом Пономаренка влаштували справжню бійню.



На місце розбірок приїхав співвласник "Авен-Єзер" / Фото "Транссіті"

В хід пішли ножі та зброя

Приблизно 20 "тітушок" почали стріляти зі зброї, нападати на людей з ножами, а потім ще й кинули в салон автобуса сльозоточивий балончик, який вибухнув.



Інцидент трапився на кінцевій зупинці маршруту №555 / Фото "Без табу"

Людей з побоїща забирала швидка

Під час нападу кілька співробітників "Транссіті" зазнали серйозних травм. Так, один чоловік отримав ножові поранення в районі сідниць і поранення травматичною зброєю у руку. Ще одного чоловіка госпіталізували з відкритою черепно-мозковою травмою, рваними ранами та забоєм щелепи.

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Нападники вдерлися до автобуса з ножами і поранили водія / Фото "Транссіті"

Чим "прославився" перевізник "Авен-Єзер"

Зі скандальним перевізником "Авен-Єзер" влада Києва розірвала договори через підробку тендерних документів. Його маршрутки, враховуючи №555, зняли з рейсів. Натомість замість них на вулиці міста тимчасово вивели автобуси "Транссіті", які відповідають новим вимогам КМДА. Вони курсуватимуть до проведення нового конкурсу.

Хто стоїть за нападом

За версією "Транссіті", напад на її співробіників організував згаданий Пономаренко. Однак фактичним власником "Авен-Єзер" буцімто є його бізнес-партнер, колишній депутат Київради Антон Дрепін. Також до його сфери впливу можуть входити фірми "Ярославь Авто" та "Універсал транс".

Всі три підприємства звинувачують у махінаціях, які дозволили їм вигравати конкурси "Київпастрансу" і монополізувати найкращу маршрутну мережу.

Важливо! Скандальна фірма перевозила людей лише старими маршрутками, хоча, беручи участь у тендерах, подавала документи про наявність нових автобусів.

Війна "Авен-Єзер" проти мерії Києва

Показово, що представники "Авен-Єзер" та "Ярославль Авто" провели пресконференцію, на якій спробували звинуватити у корупції владу Києва. Зокрема, їхні закиди стосувалися заступника голови КМДА Костянтина Усова.

Сам чиновник спростував чутки і пояснив гучні звинувачення перевізників їхньою жагою помсти. Причина – обурення мафії маршрутників через розрив договорів із ними.

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