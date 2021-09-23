Як зазначив у коментарі 24 каналу представник компанії-перевізника, сталося одразу два напади. Один з них трапився на зупинці "Кирилівська церква" на вулиці Олени Теліги, а інший – на вулиці Милославській.

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У приватній компанії пов'язують з інцидентом тітушок з громадського об'єднання "Український стяг", які раніше намагалися зірвати конкурс на визначення перевізників на маршрутах загального користування.

Усі автобуси зійшли з маршруту



Тітушки напали на автобуси фірми, яка погодилася з новими умовами перевезень у Києві / Фото 24 каналу

Пошкодив один з Volvo Hybrid у Кирилівському гаю молодий чоловік спортивної статури молотком. Інструмент він дістав з куртки та кілька разів вдарив ним у скло. Всередині в цей час перебували пасажири.

Інший напад стався через 15 хвилин після першого на кінцевій зупинці автобуса. Інший хлопець проходив повз транспортний засіб та жбурнув у скло камінь.

Через ці інциденти перевізники припинили перевезення пасажирів.

Крім того, представники фірми зазначають, що тітушки постійно тиснуть на перевізників, які погодилися працювати за новими умовами та надавати людям якісні послуги. Кілька тижнів вони фізично заважали пасажирам їздити 205-м маршрутом, а також залякували водіїв.