Как отметил в комментарии 24 канала представитель компании-перевозчика, произошло сразу два нападения. Одно из них случилось на остановке "Кирилловская церковь" на улице Елены Телиги, а другое – на улице Милославской.

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В частной компании связывают с инцидентом титушек из общественного объединения "Украинский стяг", которые ранее пытались сорвать конкурс на определение перевозчиков на маршрутах общего пользования.

Все автобусы сошли с маршрута



Титушки напали на автобусы фирмы, которая согласилась с новыми условиями перевозок в Киеве / Фото 24 канала

Повредил один из Volvo Hybrid в Кирилловской роще молодой человек спортивного телосложения. Инструмент он достал из куртки и несколько раз ударил им в стекло. Внутри в это время находились пассажиры.

Второе нападение произошло через 15 минут после первого на конечной остановке автобуса. Другой парень проходил мимо транспортного средства и швырнул в стекло камень.

Из-за этих инцидентов перевозчики прекратили перевозки пассажиров.

Кроме того, представители фирмы отмечают, что титушки постоянно давят на перевозчиков, которые согласились работать по новым условиям и оказывать людям качественные услуги. Несколько недель они физически мешали пассажирам ездить по 205-му маршруту, а также запугивали водителей.