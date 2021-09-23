Авария произошла 22 сентября. О количестве пострадавших и их состоянии – не сообщается. Полиция еще не предоставила официальной информации.

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Детали ДТП

Предварительно известно, что в ДТП попала маршрутка №183, курсирующая от станции метро "Почайна" до проспекта Свободы. Она въехала в автобус Volvo.

Водитель маршрутки рассказал, что ехал в направлении станции метро "Почайна" по крайней правой полосе. Мужчина сказал, что он перепутал педали тормоза и газа, поэтому влетел в автобус.

Водитель маршрутки перепутал педали и врезался в автобус: видео

В результате ДТП пострадали люди. Все детали аварии устанавливают правоохранители.