Авария произошла 22 сентября. О количестве пострадавших и их состоянии – не сообщается. Полиция еще не предоставила официальной информации.
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Детали ДТП
Предварительно известно, что в ДТП попала маршрутка №183, курсирующая от станции метро "Почайна" до проспекта Свободы. Она въехала в автобус Volvo.
Водитель маршрутки рассказал, что ехал в направлении станции метро "Почайна" по крайней правой полосе. Мужчина сказал, что он перепутал педали тормоза и газа, поэтому влетел в автобус.
Водитель маршрутки перепутал педали и врезался в автобус: видео
В результате ДТП пострадали люди. Все детали аварии устанавливают правоохранители.