Совершать расправу над водителями и сотрудниками "Транссити" нападавшим помогали неизвестные вооруженные лица в балаклавах. Они задействовали баллончики, ножи и пистолеты.

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Людям угрожали убийством

На место разборок лично прибыл на черном Mersedes совладелец "Авен-Езер" Сергей Пономаренко.

Он зашел в автобус, где находились сотрудники "Транссити", и начал дерзко им угрожать, выкрикивая: "Мы вас поубиваем", "я вас прикончу", "Вам п..ц" и т.

Следом за ним приехали несколько авто с молодыми людьми спортивного телосложения, которые якобы по приказу Пономаренко устроили настоящую бойню.

На место разборок приехал совладелец "Авен-Езер" / Фото "Транссити"

В ход пошли ножи и оружие

Примерно 20 "титушек" начали стрелять из оружия, нападать на людей с ножами, а потом еще и бросили в салон автобуса слезоточивый баллончик, который взорвался.

Инцидент произошел на конечной остановке маршрута №555 / Фото "Без табу"

Людей из побоища забирала скорая

Во время нападения несколько сотрудников "Транссити" получили серьезные травмы. Так, один мужчина получил ножевые ранения в районе ягодиц и ранения травматическим оружием в руку. Еще одного мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами и ушибом челюсти.

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Нападавшие ворвались в автобус с ножами и ранили водителя / Фото "Транссити"

Чем "прославился" перевозчик "Авен-Езер"

Со скандальным перевозчиком "Авен-Езер" власти Киева расторгли договоры из-за подделки тендерных документов. Его маршрутки, учитывая №555, сняли с рейсов. Вместо них на улицы города временно вывели автобусы "Транссити", которые отвечают новым требованиям КГГА. Они будут курсировать до проведения нового конкурса.

Кто стоит за нападением

По версии "Транссити", нападение на ее сотрудников организовал упомянутый Пономаренко. Однако фактическим владельцем "Авен-Езер" якобы является его бизнес-партнер, бывший депутат Киевсовета Антон Дрепин. Также в его сферу влияния могут входить фирмы "Ярославь Авто" и "Универсал транс".

Все три предприятия обвиняют в махинациях, которые позволили им выигрывать конкурсы "Киевпастранса" и монополизировать лучшую маршрутную сеть.

Важно! Скандальная фирма перевозила людей только на старых маршрутках, хотя, участвуя в тендерах, подавала документы о наличии новых автобусов.

Война "Авен-Езер" против мэрии Киева

Показательно, что представители "Авен-от иезера" и "Ярославль Авто" провели пресс-конференцию, на которой попытались обвинить в коррупции власть Киева. В частности, их упреки касались заместителя председателя КГГА Константина Усова.

Сам чиновник опроверг слухи и объяснил громкие обвинения перевозчиков их жаждой мести. Причина – возмущение мафии маршрутчиков из-за разрыва договоров с ними.

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