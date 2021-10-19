По словам Усова, частное предприятие "Авен Езер" и ООО "Ярославь Авто" начали информационную войну против мэрии. Представителей этих компаний чиновник назвал "марионетками настоящих лидеров картеля маршрутчиков".

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Перевозчики утверждают, что Усов якобы подослал к ним своего советника Виктора Сасина и главу КП Служба перевозок Виктора Савченко с требованиями платить по 200 гривен в день с каждого автобуса.

Подавали на конкурсы поддельные документы

Чиновник отметил, что у власти есть претензии к этим компаниям, поскольку они отказались подписывать дополнительные соглашения по улучшению качества перевозок.

Кроме того, согласно данным аудита работы киевской службы перевозок, во время предыдущих конкурсов "Авен Езер" и ООО "Ярославь Авто" подавали фейковые документы.

Бывшие руководители коммунальной компании, по словам Усова, работали на "А" и "Я" – руководителей мафии маршруточников.

Это те перевозчики, бенефициар которых в традициях 90-х устраивал стрельбу под Броварами, отправлял бойцов срывать конкурс перевозчиков, а сейчас организует блокирование коммунального транспорта, крушение автобусов молотками и вооруженные нападения на водителей,

– подчеркнул заместитель Кличко.

Кто конкретно является "лидером картеля маршруточников", чиновник пообещал рассказать позже.