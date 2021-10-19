Тормозная система у маршрутного такси №825 вышла из строя прямо во время поездки с пассажирами. В салоне транспортного средства было очень много людей.

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Из-за этого и из-за немалой скорости маршрутка несколько раз чуть не перекинулась на поворотах.

Должны были проверять перед выездом

Видео безумного маршрутного такси, которое повлекло ряд аварий на небольшом участке дороги, сняли камеры видеонаблюдения.

У микроавтобуса отказали тормоза во время поездки, из-за чего водитель не смог нормально войти в довольно длинный поворот.

Стараясь не опрокинуть маршрутку и не осуществить мощное столкновение, водитель все же задел две машины и выехал на встречную полосу.

Впоследствии маршрутчик, вероятно, врезался в другие машины и снова вернулся со встречки на попутную полосу.

После нескольких аварий транспортное средство все же остановилось, а из него начали выходить пассажиры.

Видео инцидента выложили в сеть. В комментариях к нему пользователи возмутились ужасным состоянием маршруток и отметили, что их каждый день должны проверять перед выездом. Как именно этот автобус прошел контроль и технический осмотр, неизвестно.

Смотрите видео с неуправляемой маршруткой под Киевом: