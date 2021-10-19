Гальмівна система у маршрутного таксі №825 вийшла з ладу безпосередньо під час поїздки з пасажирами. У салоні транспортного засобу було дуже багато людей.
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Мали перевіряти перед виїздом
- Відео шаленого маршрутного таксі, яке спричинило низку аварій на невеличкій ділянці дороги, зняли камери відеоспостереження.
- У мікроавтобуса відмовили гальма під час поїздки, через що водій не зміг нормально увійти у досить довгий поворот.
- Намагаючись не перекинути маршрутку та не здійснити потужне зіткнення, водій все ж таки зачепив дві машини та виїхав на зустрічну смугу.
- Згодом маршрутник, ймовірно, врізався в інші машини та знову повернувся з зустрічки на попутну смугу.
Після кількох аварій транспортний засіб все ж таки зупинився, а з нього почали виходити пасажири.
Відео інциденту виклали у мережу. У коментарях до нього користувачі обурилися жахливим станом маршруток та зазначили, що їх кожного дня мають перевіряти перед виїздом. Як саме цей автобус пройшов контроль та технічний огляд, невідомо.
Дивіться відео з некерованою маршруткою під Києвом: