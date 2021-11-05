У КМДА пообіцяли витратити на інфраструктуру Києва понад 13 мільярдів гривень за рік
Джерело:Офіційний портал Києва
У 2022 році влада Києва планує витратити на будівництво, реконструкції та капітальні ремонти міської інфраструктури 13,2 мільярда гривень. Така сума передбачена у проєкті Програми економічного і соціального розвитку столиці на 2021 – 2023 роки.
За словами директорки Департаменту економіки та інвестицій КМДА Наталії Мельник, 6 мільярдів гривень підуть на капітальні вкладення, а ще 7,2 мільярда – на капремонти.
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Чиновниця запевнила, що істотне фінансування отримають й інші сфери. Суми там будуть меншими, однак достатніми для реалізації важливих проєктів.
За прогнозом фінансування, у 2022 році найбільші обсяги коштів буде спрямовано на розвиток транспортної інфраструктури та дорожнє господарство – 7,2 мільярда гривень, житлово-комунальне господарство – 3,4 мільярда гривень, освіту – 1,4 мільярда гривень та охорону здоров’я – 445,2 мільйона гривень,
– сказала Мельник.
Що планують змінити у новому році
- Оновлення дорожнього фонду.
- Розвиток міської транспортної мережі: метрополітен, мережу рейкового транспорту, паркувального простору та велоінфраструктури.
- Реконструкція житлового та ліфтового господарства.
- Створення закладів соціальної підтримки та захисту.
- Покращення умов у закладах освіти – особливо у густонаселених мікрорайонах столиці.
- Реконструкція закладів культури та спорту.
Мельник наголосила, що пріоритет надаватиметься завершенню вже початих об’єктів, а також тих, які фінансуються з Державного фонду регіонального розвитку.
Що стосується об’єктів капітального ремонту, то першочергово робитимуть ті, котрі перемогли у конкурсі Громадського бюджету, і ті, які обов'язково мають бути завершені до кінця 2022 році.
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