За словами очільника столиці, рішення про звільнення він прийняв після того, як подивився на роботу на об'єкті. Кличко наголосив, що йому потрібні не обіцянки, а результат.
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Густєлєв, за словами мера, публічно обіцяв, що рух машин мостом буде запущений до кінця року, але відсутність роботи на будівництві цьому не сприяє.
Картина нерайдужна
- Мер столиці написав, що вранці 5 листопада без попередження приїхав на будівництво Подільсько-Воскресенського моста аби подивитися, що роблять на об'єкті.
- Побачене Кличка не задовольнило, оскільки "там мало що відбувалося".
- За словами голови КМДА, Густєлєв мав раціонально організувати роботу та запустити автомобільний рух мостом до кінця 2021 року.
Все, що було потрібно, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено. І фінансово, і організаційно. При цьому, заступник, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу. І кожного разу божився, коли ми виїжджали на об’єкт, що все робиться і рухається до завершення. Я сьогодні поїхав туди сам і побачив, що картина – нерайдужна,
– підкреслив Кличко.
Крім того, мер зазначив, що у нього немає часу слухати обіцянки та скарги, тому потрібно міняти менеджера проєкту. Чи сподівається міський голова на запуск руху мостом у визначені терміни, невідомо.