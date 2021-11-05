За словами очільника столиці, рішення про звільнення він прийняв після того, як подивився на роботу на об'єкті. Кличко наголосив, що йому потрібні не обіцянки, а результат.

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Густєлєв, за словами мера, публічно обіцяв, що рух машин мостом буде запущений до кінця року, але відсутність роботи на будівництві цьому не сприяє.

Картина нерайдужна

Мер столиці написав, що вранці 5 листопада без попередження приїхав на будівництво Подільсько-Воскресенського моста аби подивитися, що роблять на об'єкті.

Побачене Кличка не задовольнило, оскільки "там мало що відбувалося".

За словами голови КМДА, Густєлєв мав раціонально організувати роботу та запустити автомобільний рух мостом до кінця 2021 року.



Все, що було потрібно, аби завершити роботи для запуску автомобільного руху, було забезпечено. І фінансово, і організаційно. При цьому, заступник, який відповідає за об’єкт, не зміг раціонально організувати роботу. І кожного разу божився, коли ми виїжджали на об’єкт, що все робиться і рухається до завершення. Я сьогодні поїхав туди сам і побачив, що картина – нерайдужна,

– підкреслив Кличко.

Крім того, мер зазначив, що у нього немає часу слухати обіцянки та скарги, тому потрібно міняти менеджера проєкту. Чи сподівається міський голова на запуск руху мостом у визначені терміни, невідомо.