У КМДА розповіли про жахливі порушення, які виявили у маршрутках Києва за день перевірок

Інспектори комунальної служби перевезень вперше за 7 років перевірила транспортні засоби 5 маршрутів Києва. Посадовці виявили купу серйозних порушень, які скоїли водії маршруток №№ 150, 155, 157, 525 та 192.

За словами заступника мера Костянтина Усова, під час інспекції 21 вересня посадовці склали 4 акти щодо порушень. Водіям приватних компаній-перевізників винесуть попередження.

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Чиновник підкреслив, що комунальники перевірять кожну з 1477 київських маршруток та всі 323 комунальні автобуси.

Їздили без документів та тікали від інспекторів



Інспектори обіцяють перевірити кожну з київських маршруток / Фото Костянтина Усова

Інспектори відреагували на скарги пасажирів щодо довгих інтервалів у русі 155 маршрутки. Виявилося, що замість 10 мікроавтобусів, які мають бути згідно з договором, приватна компанія випускає на маршрут лише два.

У 525-й маршрутці не знайшли задній трафарет з номером маршруту.

Водії Volvo Hybrid 150-ї маршрутки їздили без документів. Через це посадовцям довелося висаджувати людей та організовувати для них резервний автобус.

Водій 157-ї маршрутки втік, як тільки побачив інспекторів. Він зробив вигляд, що просто катається без пасажирів.



Мотлох на дорогах Києва треба замінити на комфортний транспорт. Тим, хто сьогодні отримав акти, місто дає один шанс виправитися. За два тижні побачимо, чи зроблять вони висновки,

– підкреслив Усов.



Маршрутники не раді перевіркам / Фото Костянтина Усова