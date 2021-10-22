У КМДА розповіли, чи вводитимуть спецперепустки на транспорт після початку локдауну

Київ має потрапити до червоної зони карантину найближчим часом. 22 жовтня через погіршення ситуації з розповсюдженням COVID-19 у столиці засідала міська комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Після проведення засідання перший заступник мера Олексій Кулеба розповів журналістам, що локдаун можуть оголосити після того, як статистика розповсюдження вірусу відповідатиме критеріям для червоної зони 3 дні поспіль.

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Наразі, за даними КМДА, пішла перша доба, коли показники захворюваності на COVID-19 відповідають максимальній протиепідеміологічній небезпеці.

Громадський транспорт поки працюватиме у звичному режимі

За словами Кулеби, наразі посадовці готують протокол щодо прийнятих обмежень, про які домовилися 22 жовтня.

Почнуть вони діяти, як тільки комісія переведе Київ у червону зону карантину.

Посадовець каже, що наразі не йдеться про запровадження режиму спецперепусток для транспорту. Міський транспорт у випадку впровадження додаткових обмежень працюватиме за звичайним графіком, однак згодом впускати до автобусів, тролейбусів, трамваїв, метро та маршруток можуть не всіх.

Ми розпочали підготовку до можливого локдауну для транспорту ще влітку. Так, якщо локдаун буде введено – транспортом зможуть скористатися лише співробітники критичної інфраструктури. Проїзд буде за електронними спецперепустками, заявки на які збирають ще з літа,

– підкреслив Кулеба.



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