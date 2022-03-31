У КМДА розповіли, як у столиці минула ніч проти 31 березня

На щастя, 36 ніч війни минула у Києві спокійно. Мешканцям столиці надають усі комунальні послуги.

Без потреби у місто радять не їхати

Уся інфраструктура в місті працює. Також свою роботу виконують медики, комунальники та рятувальники.

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Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть сьогодні Північний та Дарницький мости,

– розповіли у КМДА.

Для громадського транспорту відкрили Південний міст.

Міська влада закликала населення не їхати у місто без нагальної потреби. Водночас водіям нагадали про необхідність пропускати авто швидкої допомоги та гуманітарні вантажі.

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