Без надобности в город советуют не ехать

Вся инфраструктура в городе работает. Также свою работу выполняют медики, коммунальщики и спасатели.

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Для автомобильного сообщения левого и правого берега Киева будут работать сегодня Северный и Дарницкий мосты,

– рассказали в КГГА.

Для общественного транспорта открыли Южный мост.

Городские власти призвали население не ехать в город без необходимости. В то же время водителям напомнили о необходимости пропускать авто скорой помощи и гуманитарные грузы.

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