Так, в Генштабе ВСУ отмечают, что наши бойцы обнаружили нередкие случаи минирования территорий и домов горожан на Киевщине.

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Сначала саперы должны обезвредить вражеские мины

Это означает, что возвращаться домой жителям тех населенных пунктов, которые недавно покинули российские наемники, рано. Сейчас там должна пройти масштабная зачистка. Она позволит избежать смертей мирного населения от вражеских мин.

Что касается самого "отвода" российских войск, то в него верить не стоит. Наемники, ранее рассказывали в МВД, поехали в Белоруссию для ротации. Об этом свидетельствует также перемещение военной техники Вооруженных сил России по территории Беларуси.

Как отмечают в Генштабе, российские наемники перегруппировывают подразделения, а также создают резерв для пополнения потерь как среди живой силы, так и вооружения и техники.

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