У крові поліцейського, що спричинив смертельну ДТП під Києвом, знайшли алкоголь, – ЗМІ

Керівник одного з секторів поліції Вишгородського районного управління дійсно сів за кермо Volkswagen Passat п'яним та скоїв аварію з двома загиблими. Наявність алкоголю у крові водія нібито підтвердила експертиза.

Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Розслідуванням смертельної аварії займаються працівники ДБР.

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Крім того, зловмисника готуються звільнити з органів ще до результатів слідства.

Вбив молоду пару

У ніч на 4 грудня 32-річний капітан на величезній швидкості влетів у "Таврію", в якій перебувало троє молодих осіб.

Від удару легковик розірвало. 23-річний пасажир машини загинув на місці. 22-річна дівчина, яка сиділа поруч із ним, зазнала смертельних травм та померла у лікарні.

Водій ЗАЗ отримав серйозні ушкодження та перебуває у медичному закладі.

Власник Volkswagen внаслідок ДТП не постраждав.

Затримали зловмисника одразу після проведення освідування у лікаря, як тільки слідчі отримали підтвердження того, що їх колега спричинив аварію зп'яну.

Останні резонансні ДТП з правоохоронцями

У Києві двоє чоловіків напали на 26-річного правоохоронця. Коли той намагався втекти від нападників, то потрапив під колеса автомобіля і загинув.

На Львівщині депутат Мостиської міськради втікав від поліцейських та протаранив 2 автомобілі патрульних. Через це четверо патрульних опинилися в лікарні.

У Борисполі п'яний чоловік, який був за кермом автомобіля, влетів в автівку поліцейських. Через це двоє правоохоронців отримали травми.

Дивіться відео смертельної аварії, яку спричинив п'яний капітан поліції:

Останні резонансні ДТП за участю поліції

Аварії, які спричиняють п'яні правоохоронці, в Україні стаються регулярно. Нерідко винуватці ДТП не несуть покарань.