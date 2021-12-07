У крові поліцейського, що спричинив смертельну ДТП під Києвом, знайшли алкоголь, – ЗМІ
Джерело:ТСН
Керівник одного з секторів поліції Вишгородського районного управління дійсно сів за кермо Volkswagen Passat п'яним та скоїв аварію з двома загиблими. Наявність алкоголю у крові водія нібито підтвердила експертиза.
Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Розслідуванням смертельної аварії займаються працівники ДБР.
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Крім того, зловмисника готуються звільнити з органів ще до результатів слідства.
Вбив молоду пару
- У ніч на 4 грудня 32-річний капітан на величезній швидкості влетів у "Таврію", в якій перебувало троє молодих осіб.
- Від удару легковик розірвало. 23-річний пасажир машини загинув на місці. 22-річна дівчина, яка сиділа поруч із ним, зазнала смертельних травм та померла у лікарні.
- Водій ЗАЗ отримав серйозні ушкодження та перебуває у медичному закладі.
- Власник Volkswagen внаслідок ДТП не постраждав.
Затримали зловмисника одразу після проведення освідування у лікаря, як тільки слідчі отримали підтвердження того, що їх колега спричинив аварію зп'яну.
Останні резонансні ДТП з правоохоронцями
У Києві двоє чоловіків напали на 26-річного правоохоронця. Коли той намагався втекти від нападників, то потрапив під колеса автомобіля і загинув.
На Львівщині депутат Мостиської міськради втікав від поліцейських та протаранив 2 автомобілі патрульних. Через це четверо патрульних опинилися в лікарні.
У Борисполі п'яний чоловік, який був за кермом автомобіля, влетів в автівку поліцейських. Через це двоє правоохоронців отримали травми.
Дивіться відео смертельної аварії, яку спричинив п'яний капітан поліції:
Останні резонансні ДТП за участю поліції
Аварії, які спричиняють п'яні правоохоронці, в Україні стаються регулярно. Нерідко винуватці ДТП не несуть покарань.
- Всередині листопаду в Харкові нетверезий поліцейський врізався у попутну машину та намагався втекти. Під час спроби залишити місце ДТП чоловік влетів у ще дві автівки.
- 30 жовтня у Львівській області коп на Volkswagen Golf врізався у Peugeot Partner та також втік з місця ДТП.
- 24 вересня на Одещині водій-правоохоронець на службовому мікроавтобусі врізався у фуру. Внаслідок аварії постраждали 3 його колег, а також родичка одного з поліцейських та 6-річна дитина.
- 8 вересня у Гатному під Києвом п'яний керівник відділу поліції Чабанів на швидкості влетів у вантажівку.