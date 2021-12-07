В крови полицейского, вызвавшего смертельное ДТП под Киевом, нашли алкоголь, - СМИ

Руководитель одного из секторов полиции Вышгородского районного управления действительно сел за руль Volkswagen Passat пьяным и совершил аварию с двумя погибшими. Наличие алкоголя в крови водителя якобы подтвердила экспертиза.

Вскоре злоумышленнику будет избрана мера пресечения. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания. Расследованием смертельной аварии занимаются работники ГБР.

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Кроме того, злоумышленника готовятся уволить из органов еще до результатов следствия.

Убил молодую пару

В ночь на 4 декабря 32-летний капитан на огромной скорости влетел в "Таврию", в которой находились трое молодых людей.

От удара легковушку разорвало. 23-летний пассажир машины погиб на месте. 22-летняя девушка, сидевшая рядом с ним, получила смертельные травмы и скончалась в больнице.

Водитель ЗАЗ получил серьезные повреждения и находится в лечебном учреждении.

Владелец Volkswagen в результате ДТП не пострадал.

Задержали злоумышленника сразу после проведения обследования у врача, как только следователи получили подтверждение того, что их коллега вызвал аварию будучи пьяным.

Смотрите видео смертельной аварии, вызванной пьяным капитаном полиции:

Последние резонансные ДТП с участием полиции

Аварии, вызванные пьяными правоохранителями, в Украине случаются регулярно. Нередко виновники ДТП не несут наказания.