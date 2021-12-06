Как выяснили следователи, полицейский на своем Volkswagen Passat на огромной скорости влетел в ЗАЗ, стоявший на светофоре. Удар был настолько мощным, что пассажиры машины отечественного производства почти не имели шансов.
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23-летний пассажир "Таврии" погиб на месте происшествия. Его ровесника и 22-летнюю пассажирку госпитализировали в больницу.
Был очень пьяным, но тестирование не проходил
Скорость движения Volkswagen была очень высокой / Фото ГБР
- Как выяснили следователи ГБР, авария произошла 4 декабря в 23:00 на въезде в Новые Петровцы Киевской области. Полицейский за рулем иномарки влетел в заднюю часть Заза.
- От удара Passat получил серьезные повреждения, однако "Таврию" чуть не сплюснуло вместе с людьми внутри.
- Чтобы достать пострадавших и умершего из покореженной машины, спасателям пришлось полностью срезать ее крышу.
- 22-летняя девушка в результате травм скончалась в больнице. Водитель ЗАЗ находится в реанимации.
- Водитель-правоохранитель, нарушивший правила дорожного движения, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Проходить тесты он отказался.
- Судебно-токсикологическую экспертизу в отношении виновника аварии назначали следователи. Впрочем, неизвестно, сдавал ли злоумышленник биологические материалы на анализ.
От удара ЗАЗ фактически сплющило / Фото ГБР
Полицейского задержали на месте происшествия. Он находится в изоляторе временного содержания.
Подозревают злоумышленника в совершении пьяного ДТП, которое привело к гибели нескольких человек. Если фигуранта производства признает виновным суд, ему грозит до 12 лет лишения свободы, а также запрет права управления машиной на срок до 10 лет.
Вскоре суд будет избирать полицейскому меру пресечения.