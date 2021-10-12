У лікарнях Києва вже зайнята майже половина ліжок для хворих на COVID-19

У столичних лікарнях вже зайняті 44,6% ліжок, виділених для хворих на коронавірус. Такою статистика була 11 жовтня.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко розповіла, що найбільш часто госпіталізувати доводиться невакцинованих містян. Відтак, єдиний спосіб боротьби із новою хвилею пандемії та імовірним локдауном – це отримання щеплень.

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Хто потрапляє до лікарень

За словами чиновниці, наразі найважчими пацієнтами із коронавірусом є громадяни старшого віку без жодної дози щеплення та із серйозними хронічними хворобами.

Це люди віком 65+ із супутніми захворюваннями, такими, як цукровий діабет, серцево-судинні хвороби. Тому вакцинація – це єдиний спосіб вберегтися від госпіталізації й тяжких наслідків,

– зауважила Старостенко.

На невакцинованих людей у Києві припадає 98% смертей від коронавірусу.

З огляду на таку загрозливу тенденцію, молодих киян закликали переконувати своїх старших родичів у необхідності вакцинації.

Вберегтися може кожен

Заступниця очільника КМДА також підкреслила, що місто повністю готове до максимального охоплення населення вакцинацією. Зокрема, влада постійно збільшує кількість пунктів щеплення та покращує організацію процесу, аби кожен киянин зміг захистити себе від підступної хвороби.

Наразі в столиці навіть працюють 57 мобільних бригад медиків, які можуть приїхати на будь-яке підприємство і зробити щеплення усьому колективу. Так само людям забезпечений вибір різноманітних вакцин – це Coronavac, Pfizer та AstraZenecа.



Перебіг захворювання на COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

Пік коронавірусу в столиці – попереду

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан попереджав, що пік чергового спалаху коронавірусу в столиці – ще попереду. Він припаде на кінець жовтня – листопад. Про це свідчить постійне зростання кількості інфікованих.