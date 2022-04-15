Людей у братських могилах у Бучі ховав місцевий комунальник, – поліція

Окупанти закатували та вбили у Бучі, що на Кивїщині, понад 400 людей. У містечку виявили дві братські могили, з яких ексгумують тіла.

Про жахливі події в Бучі розповів Андрій Нєбитов, начальник головного управління Нацполіції на Київщині. Він зазначив, що відома особа комунальника, який працював і залишився в місті.

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Комунальник просив дозволу поховати тіла вбитих людей

Він просив окупантів дати змогу забрати тіла людей з вулиць. Він їх ховав у братських могилах. В першій було 40 осіб, в другій – 57,

– сказав Нєбитов.

З першої могили вже дістали 40 тіл, серед вбитих – і поліцейський. Працівник карного розшуку теж був застрелений. Нєбитов зауважив, що 95% були застрелені саме зі снайперської або стрілецької зброї.

Ці злочини зафіксовані, – Нєбитов

Голова поліції Київщини наголосив, що всі ці злочини неможливо приховати, адже є не лише покази свідків, а й докази, які зафіксовані на відео.

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У Бучі, кажуть правоохоронці, найбільше жертв вбивств на Київщині. Це свідчить про те, що ці підрозділи окупантів, які тут перебували, були найбільш жорстокими.