Люди обурені: на київській станції майже рік не працює ліфт

На станції міської електрички "Вишгородська" не працює ліфт 10 місяців. Люди обурені, що минуло вже стільки часу, а його й досі не полагодили.

Ліфт встановили у червні 2019 року. Він не працює більше третини часу з моменту встановлення. Про це розповів киянин Олег Рівтін 28 вересня.

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Не працює майже рік

Киянин Олег Рівтін обурюється через ситуацію, адже багато пасажирів потерпає. Ліфт не працює майже рік. Стільки ж часу люди "видираються" сходами.

Чоловік також каже, що чиновники не квапляться ремонтувати ліфт.

Так, ліфт на станції міської електрички Вишгородська не працює вже 10 місяців. Десять бляха місяців вони не можуть полагодити ліфт на станції, якою користуються тисячі містян щодня,

– пише киянин.



На "Вишгородській" майже рік не працює ліфт / Фото з фейсбуку Олега Рівтіна

Люди активно коментують допис й тим самим підтримують Олега. Ось кілька реакцій: