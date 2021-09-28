Лифт установили в июне 2019 года. Он не работает более трети времени с момента установки. Об этом рассказал киевлянин Олег Ривтин 28 сентября.

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Не работает почти год

Киевлянин Олег Ривтин возмущается из-за ситуации, ведь многие пассажиры страдают. Лифт не работает почти год. Столько же времени люди "взбираются" по лестнице.

Мужчина также говорит, что чиновники не торопятся ремонтировать лифт.

Так, лифт на станции городской электрички Вышгородская не работает уже 10 месяцев. Десять месяцев они не могут починить лифт на станции, которой пользуются тысячи горожан ежедневно,

– пишет киевлянин.



На "Вышгородской" почти год не работает лифт / Фото из фейсбука Олега Ривтина

Люди активно комментируют сообщение и тем самым поддерживают Олега. Вот несколько реакций: