Майже не торгувалися і вклалися у 10 хвилин: завод "Більшовик" пішов з молотка кіпрському офшору

Фонд державного майна продав на аукціоні київський завод "Більшовик" поблизу метро "Шулявська" за 1,429 мільярда гривень. Його 27 жовтня придбав кіпрський офшор.

Показово, що стартова ціна була 1,39 мільярда гривень і мінімально змінилася до кінця торгів. Вони складалися лише з одного 10-хвилинного раунду.

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Кому дістався ласий шматок землі

Переможцем аукціону стала компанія "Дженерал Коммерс".

Її конкурентами були "Інвест Новація" Степана Черновецького – сина ексмера Києва та "ДК Каскад" Віталія Хомутинніка.

Відомо, що "Дженерал Коммерс" входить у сферу бізнес-інтересів підприємців Василя Хмельницького та Андрія Іванова.

Очолює компанію Ігор Хижняк, а її засновниками виступають Володимир Долгополов, кіпрський офшор AB Pillar Holding (Сy) Limited та інвестиційний фонд Ларам Сістем.

Що відомо про Хмельницького

Офшор, вказаний співзасновником компанії-переможця торгів, тісно пов'язаний з екснардепом Хмельницьким. Він є співласником міжнародного аеропорту "Київ", займається IT- та будівельним бізнесом.

В одному із розслідувань "Настоящего времени" повідомлялося, що підприємець досі не згорнув свою діяльність, пов'язану з нерухомістю, в тимчасово окупованому Росією Криму.

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Цікавість інших інвесторів відбила підступна угода

Окрім переможця, брати участь в аукціоні були не проти й інші девелопери. Адже ринкова вартість землі під заводом "Більшовик" становить 100 – 120 мільйонів доларів.

Зокрема, цікавіть до об'єкту виявляли власник компанії Kadorr Аднан Ківан, "Інтергал-Буд" Володимира Зубика, Консорціум інвесторів, інвестиційна компанія Dragon Capital.

Втім, жоден із них не подав заявку на торги через скандальну ситуацію із продажем частини будівель "Більшовика" підприємству "Агроміл Дістріб'юшн". У 2019 році за 23,5 мільйони гривень йому продали приміщення, розташовані по периметру колишнього заводу, площею 6,4 тисячі квадратних метрів.

Угоду уклали навіть попри те, що приміщення "Більшовика" тоді не підпадали під приватизацію. Наразі цю оборудку розслідує НАБУ, а директора заводу, який її провернув, звільнили.

Ще одна темна пляма в історії із "Більшовиком" – це договори оренди на цехи, які укладені аж до 2036 року, але можуть бути продовжені ще на 10 років.

Шмигаль пообіцяв сотні нових робочих місць

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на своєму телеграм-каналі зазначив, що, окрім 1,43 мілярда гривень, які новий власник заплатив за покупку "Більшовика", держава отримає ще й майже 400 мільйонів гривень, які інвестор сплатить за податковими боргами.

Приватизація цього активу сприятиме створенню сотень нових робочих місць, а також додатковим мільярдам гривень інвестицій в економіку країни та міста,

– переконаний очільник уряду.

Шмигаль також наголосив, що вважає приватизацію нестратегічних державних підприємств найкращим запобіжником корупції.