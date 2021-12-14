Мешканців київської Оболоні попереджають про агресивну жінку, яка кидається на людей з ножем

Досить літню жінку, можна нерідко побачити як на вулицях Оболоні, так і у київському транспорті. Вона агресивно поводиться та кидається на людей. Іноді – з ножем.

Попередження про агресивно налаштовану мешканку опублікували у місцевій спільноті у фейсбуці. Поведінку жінки зафільмували очевидці, які побачили, як вона кидається на пасажирів тролейбуса.

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За словами очевидців, жінка просто зайшла у салон громадського транспорту та одразу почала бити людей, які мирно стояли.

Часто кидається на людей з ножем

Місцеві мешканці кажуть, що жінку можна часто побачити на Мінському масиві. Також вона нерідко користується 99-м автобусом.

Крім того, вона майже постійно чіпляється до перехожих або пасажирів.

Нерідко жінка проявляє не тільки словесну агресію, але й намагається побити людей. Крім того, у руках у неї іноді помічають ніж.

У підписі до відео, яке зробили свідки 12 грудня, сказано, що жінку намагався утихомирити інший пасажир тролейбуса. Чим саме закінчився інцидент, невідомо.



На Мінському масиві в 99 автобусі їздить психічно хвора людина, яка кидається з ножем на пасажирів. Будьте вкрай обачні!

– зазначили користувачі.

Дивіться відео з жінкою, яка нападає на пасажирів автобуса на Оболоні у Києві: