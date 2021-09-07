У Мін'юсті похизувалися зробленими у Лук'янівському СІЗО ремонтами: вражаючі фото

Ремонтні роботи у жахливих камерах київського слідчого ізолятора продовжуються вже понад пів року. Здійснюють їх за рахунок надходжень грошів за платні камери з особливими умовами.

Фотозвітом про покращення умов утримання заарештованих поділилися 7 вересня у Міністерстві юстиції. Згідно з даними посадовців, за майже 28 тисяч гривень у Лук'янівці кардинально змінили вигляд прогулянкового дворика №42.

Дивіться також Это имеет свою многомиллиардную цену, – ответ Малюськи на возмущение Денисовой о платных камерах

Ще за 63 тисячі у СІЗО закупили будівельних матеріалів для ремонту в 97 камері.

Ремонти йдуть своїм ходом

За словами міністра Дениса Малюськи, всі приміщення, де роблять ремонти, є безкоштовними, а до них потрапляють звичайні фігуранти кримінальних проваджень.

У мін'юсті переконують, що процес покращення умов для ув'язнених проходить постійно та стандартизовано.

Цього разу у Київському слідчому ізоляторі зробили капітальний ремонт прогулянкового майданчика та однієї з камер. На майданчику замість обшарпаних стін та жахливої підлоги з'явилося штучне покриття у вигляді трави. Крім того, неймовірно покращили умови в камері. Замість брудних нар та нікуди не придатної сантехніки встановили нові ліжка, раковину, унітаз та душову кабіну.

Дивіться фото до та після ремонту в Лук'янівському СІЗО / Фото Міністерства юстиції: