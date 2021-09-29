Момент зіткнення легковика зі сміттєвозом на Київщині потрапив на камери: моторошне відео
Джерело:Magnolia TV
Смертельна ДТП сталася у темну пору доби вранці 29 вересня. Легковик на величезній швидкості врізався у вантажівку, яка стояла на дорозі з увімкненим ліхтарем.
Момент зіткнення, який забрав життя двох людей, потрапив на камеру відеонагляду. Судячи з запису, Toyota Corolla летіла на чималій швидкості.
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У водія сміттєвоза не було жодних шансів уникнути зіткнення – за лічені секунди легковик опинився під вантажівкою.
Від машини нічого не залишилося
У салоні Toyota перебувало 5 осіб / Фото поліції Київської області
- Аварія на Старокиївській вулиці у Козині сталася близько 7:00 29 вересня.
- Спідометр легковика зупинився на позначці 110 кілометрів на годину.
- Водій та пасажир легковика отримали не сумісні з життям травми, а Toyota перетворилася на купу брухту.
- Ще двох потерпілих госпіталізували з серйозними ушкодженнями. Лише один з пасажирів легковика дивом не отримав травм.
Через що саме сталася ДТП, невідомо. Причини смертельного інциденту намагаються встановити слідчі. За фактом загибелі людей правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Дивіться відео смертельної аварії у Козині: