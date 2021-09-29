Момент зіткнення легковика зі сміттєвозом на Київщині потрапив на камери: моторошне відео

Смертельна ДТП сталася у темну пору доби вранці 29 вересня. Легковик на величезній швидкості врізався у вантажівку, яка стояла на дорозі з увімкненим ліхтарем.

Момент зіткнення, який забрав життя двох людей, потрапив на камеру відеонагляду. Судячи з запису, Toyota Corolla летіла на чималій швидкості.

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У водія сміттєвоза не було жодних шансів уникнути зіткнення – за лічені секунди легковик опинився під вантажівкою.

Від машини нічого не залишилося



У салоні Toyota перебувало 5 осіб / Фото поліції Київської області

Аварія на Старокиївській вулиці у Козині сталася близько 7:00 29 вересня.

Спідометр легковика зупинився на позначці 110 кілометрів на годину.

Водій та пасажир легковика отримали не сумісні з життям травми, а Toyota перетворилася на купу брухту.

Ще двох потерпілих госпіталізували з серйозними ушкодженнями. Лише один з пасажирів легковика дивом не отримав травм.

Через що саме сталася ДТП, невідомо. Причини смертельного інциденту намагаються встановити слідчі. За фактом загибелі людей правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Дивіться відео смертельної аварії у Козині: